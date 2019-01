Mit geklautem Motorroller durch die Fußgängerzone: Nicht das einzige Problem eines Jugendlichen

Lüdenscheid - Die Polizei stoppte am Montagabend einen Motorroller in der Lüdenscheider Fußgängerzone. Der jugendliche Fahrer hatte keinen Führerschein - doch das ist jetzt sein kleinstes Problem.

Hätte der 17-jährige Hagener einen Führerschein, dann hätte er womöglich noch aus der Fahrschule gewusst, dass man mit einem Motorroller nicht durch die Fußgängerzone fahren darf.

Doch so fiel er am Montagabend einer Streifenwagen-Besatzung auf dem Lüdenscheider Sternplatz auf. Der junge Mann hatte der Polizei zufolge keine Papiere dabei und versuchte sich herauszureden.

Am Ende stellte sich heraus, dass er den Motorroller am Vorabend in Iserlohn gestohlen hatte. Und nicht nur das: Er selbst war obendrein als vermisst gemeldet.