20-jähriger Raser überholt rechts auf der Busspur und wird geblitzt

TISPOL-Kontrollen

+ © Birke © Birke

Lüdenscheid - Europaweit macht die Polizei in dieser Woche Jagd auf Raser. In Lüdenscheid ging den Beamten ein 20-Jähriger ins Netz, der nicht nur mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war, sondern dabei auch noch rechts auf der Busspur überholte. Jetzt muss er erst einmal zu Fuß gehen oder auf den öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen.