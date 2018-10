Ladendiebstahl und Autoaufbruch: Verdächtige festgenommen

Lüdenscheid - Nach diversen Straftaten in einem Supermarkt im Volmetal und auf verschiedenen Straßen der Innenstadt hat die Polizei zwei Männer unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen einen 41-jährigen Lüdenscheider. Der Mann steht im dringenden Verdacht, am Montag gegen 16 Uhr in einem Supermarkt an der Volmestraße Waren geklaut zu haben.

Als eine Verkäuferin (31) den Ladendieb ansprach, fasste er sie laut Polizeibericht am Arm, stieß sie zur Seite und rannte davon. Anhand der Personenbeschreibung gelang es einer Streife, den Lüdenscheider dingfest zu machen.

Die Verkäuferin blieb bei dem Angriff unverletzt.

Verdächtiger hat Diebesgut dabei

Am Montag kam es in der Innenstadt laut Polizeibericht zu mehreren Diebstählen aus Autos. Die Täter schlugen an der Freiherr-vom-Stein-Straße, der Jockusch- und der Philippstraße Scheiben dort abgestellter Fahrzeuge ein. Sie erbeuteten unter anderem ein mobiles Navigationsgerät.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kontrollierten Polizeibeamte auf dem Rathausplatz einen Verdächtigen. Bei der Durchsuchung fanden sie Diebesgut, das offenbar aus einem noch nicht bekannten Einbruchdiebstahl an der Hermannstraße stammte.

Die Beamten nahmen den 41-jährige Lüdenscheider fest. Die Ermittlungen dauern an.