Täter werden vor Überfall auf Supermarkt festgenommen

Lüdenscheid/Ennepetal - Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, im Ennepe-Ruhr-Kreis Supermärkte überfallen und einen weiteren Raubüberfall auf einen Kaufpark in Lüdenscheid vorbereitet zu haben.

Sie standen schon länger unter polizeilicher Beobachtung, am Wochenende schnappten die Handschellen zu.

Wie die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis am Morgen mitteilte, wurden am Freitag gegen 22 Uhr in Lüdenscheid zwei Männer festgenommen, die in dringendem Verdacht stehen, einen Raubüberfall auf die Kaufpark-Filiale Am Breitenfeld geplant zu haben.

Die Fahnder hatten das Duo schon seit dem Frühjahr im Visier. Die Hauptverdächtigen waren ins Blickfeld der Ermittler geraten, nachdem unbekannte Täter im Ennepe-Ruhr-Kreis eine ganze Serie von bewaffneten Raubüberfällen auf Supermärkte der Kaufpark-Kette verübt hatten.

Die Polizei observierte die Männer offenbar über einen längeren Zeitraum und verfolgte sie nach konkreten Hinweisen auf weitere geplante Straftaten bis nach Lüdenscheid. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei zum einen um einen 20-jährigen Deutschen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

Sein mutmaßlicher Komplize, ein 21 Jahre alter Mann aus dem Irak, wurde nach Vernehmungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.