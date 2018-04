Polizei schnappt dreisten Einbrecher

Lüdenscheid - Mit einem überaus dreisten Einbrecher hatte es die Polizei am Montagvormittag am Angelnweg in Lüdenscheid zu tun.

Ein Zeuge beobachtete gegen 8.25 Uhr, wie ein Mann durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss in die Wohnung seiner Nachbarin einsteigt – und verständigte die Einsatzkräfte. Die 70-jährige Wohnungsinhaberin und der Zeuge erwarteten die Polizisten bereits im Treppenhaus und wiesen auf den Eindringling hin, der zwischenzeitlich in den Hausflur geflüchtet war. Der Verdächtige erklärte den Beamten, er sei der Sohn der Geschädigten, und die sei dement und erkenne ihn nicht. Auf Nachfrage der Polizisten, wie denn der Vorname seiner Mutter laute, brach die Legende zusammen. Die Streife nahm den 32-jährigen Lüdenscheider für weitere Ermittlungen mit zur Polizeiwache. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Einbruchsdiebstahls.