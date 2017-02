Polizei nimmt verwirrten, bewaffneten Mann in Gewahrsam

Lüdenscheid - Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen verwirrten, bewaffneten Lüdenscheider in der Nähe des Klinikums Lüdenscheid in Gewahrsam genommen.

Der Sicherheitsdienst des Klinikum Lüdenscheid meldete nach Polizeiangaben in der Nacht auf Mittwoch eine verdächtige Person. Gegen 1.15 Uhr, sei in der Nähe des Kreisverkehrs Brüninghauser Straße / Paracelsusstraße ein Mann gesichtet worden, der mit Machete und Messer bewaffnet sei.

Mit diesem Wissen ließen die alarmierten Polizisten den Mann, als sie ihm im Rahmen der Fahndung fanden, unter Vorhalt der Dienstwaffen sich zu Boden legen. Hier ließ er sich widerstandslos fixieren und in Gewahrsam nehmen.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Machete mit 45 cm langer Klinge sowie ein Springmesser. Der 32-jährige Lüdenscheider machte einen stark verwirrten Eindruck.

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt wurde eine Zwangseinweisung veranlasst. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Verletzt wurde niemand.