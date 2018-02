Polizei zieht einen fahrenden Haufen Schrott aus dem Verkehr

Rostlöcher mit Bauschaum ausgesprüht

+ © Polizei Märkischer Kreis Abenteuerlich sah der Unterboden des in Tschechien zugelassenen Lastwagens aus. © Polizei Märkischer Kreis

Lüdenscheid - Einen fahrenden Haufen Schrott zog die Polizei am Mittwoch in Lüdenscheid aus dem Verkehr. Das Lkw-Gespann trat später mit dem Beamten seine letzte Fahrt zum Schrottplatz an.