Silvester: Polizei als "Schutzmacht"

Lüdenscheid - Die Polizei im Märkischen Kreis wird im Rahmen des „Silvester-Erlasses“ von NRW-Innenminister Herbert Reul verstärkt Präsenz zeigen.

Vor allem die massenhaften Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht 2015/16 in Köln haben den Minister zu massiven Sicherheitsvorkehrungen veranlasst.

In jeder der 47 Kreispolizeibehörden des Landes – auch in Lüdenscheid – sollen die Einsatzstärken erhöht und an „taktisch günstigen Orten“ Beamte der Landeseinsatzbereitschaft postiert werden. Mit Angaben über Details zur Verstärkung des Personals beim Jahreswechsel hält sich die örtliche Polizei erwartungsgemäß zurück.

Wie Pressespecher Marcel Dilling im LN-Gespräch sagt, würden die Wachen in der Silvesternacht „stärker aufgestellt“ sein. Dilling: „Wer zum Dienst eingeteilt ist, wird sowieso in der Stadt unterwegs sein.“

Aber auch Polizeibeamte, die sich frei genommen haben, können sich – je nach Einsatzlage – nach Dillings Worten diesmal nicht darauf verlassen, den Jahreswechsel ungestört feiern zu dürfen. Bei Bedarf sollen sie aktiviert und zum Einsatz gerufen werden können. Das betrifft nicht nur die „kleinen“ Polizisten der Wache.

Laut „Silvester-Erlass“ sollen im Märkischen Kereis auch Beamte des höheren Dienstes in Rufbereitschaft sein. In Großstädten führen sie sogar die Einsätze. Herbert Reul: „Die Spitzenleute müssen an solchen Tagen da sein. Sie haben besondere Qualität und besondere Verantwortung.“

Doch bei der Polizei im Märkischen Kreis ist die Zahl der Beamten im höheren Dienst eher überschaubar. Laut Marcel Dilling zählt der Leitende Polizeidirektor Michael Kuchenbecker dazu, außerdem der Chef der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz sowie die beiden Leiter der Direktionen Kriminalität und Verkehr sowie die Leiterin des Leitungsstabes.

Nach dem Willen des NRW-Innenministers soll die Polizei als „Schutzmacht“ für die die Bürger sichtbar und im Einsatz sein. „In der Nacht werden sie mit Leuchtbekleidung sofort als Ansprechpartner erkennbar sein.“