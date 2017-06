Scheiben eingeschlagen: Acht Autos am Wochenende geknackt

Lüdenscheid - Zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen ist es am Wochenende gekommen. In acht Fällen drangen der oder die Täter in geparkte Pkw ein, indem sie jeweils eine Fensterscheibe zerstörten, teilt die Polizei mit.

Von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 16 bis 8 Uhr, wurde jeweils ein kleiner Geldbetrag aus zwei Fahrzeugen an der Düppel- und Loher Straße entwendet. - Keine Beute machten Täter an der Eduardstraße (18 bis 9 Uhr).

- Zwischen 19 und 9 Uhr stahlen Unbekannte einen Schlüsselbund aus einem Auto an der Alsenstraße.

- An der Breslauer Straße wurde in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr ein Wagen aufgeknackt. Die Beute ist allerdings unbekannt.

- Am Memeler Weg kam es zu zwei Vorfällen: Aus einem Pkw entwendeten die Täter einen Rucksack (Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr). Keine Beute machten sie am zweiten Fahrzeug (22 bis 11 Uhr).

- Der letzte Vorfall ereignete sich an der Reckenstraße. Dort klauten Unbekannte ein Aux-Kabel am Sonntag, in der Zeit von 2 bis 7 Uhr.

- Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 23 51 / 9 09 90 entgegen.

