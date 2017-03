Einbrüche, Diebstähle und Raub

Lüdenscheid - Zu mehreren Einbrüchen und einem Raub kam es ini der Zeit von Sonntag bis Montag.

Eine 44-Jährige war am Montag gegen 17 Uhr auf der Werdohler Straße unterwegs. In Höhe der Eduardstraße entriss ihr ein Unbekannter ihre Handtasche. Der Täter flüchtete sofort. Die Frau wurde bei der Tat leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei sei der männliche Täter etwa 1,70 Meter groß, trug eine schwarz-weiße Jacke, eine schwarze Kappe und einen Rucksack.

An der Friedrichstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in einen entkernten Rohbau eines Mehrfamilienhauses ein und stahlen diverse Werkzeuge und vier Heizthermen. Ebenfalls in der Nacht zu Montag hebelten Unbekannte drei Verkaufsbuden neben dem Spielfeld auf dem Sportplatz an der Gustavstraße auf und stahlen Lebensmittel und Getränke.

Innerhalb der letzten vierzehn Tage verschafften sich unbekannte Täter am Wasserturm Zutritt zum Betriebsgelände einer dortigen Firma. Sie öffneten laut Polizei diverse Gartenhäuser und gelangten in ein Bürogebäude. Dort entwendeten sie Bargeld und verschiedene Werkzeug. Bei den Einbrüchen entstand Sachschaden.

An der Fontane- und an der Mörikestraße stahlen Unbekannte in der Zeit von Sonntag bis Montag mehrere Mülltonnen, die dort an der Straße standen. In allen Fällen werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 0 23 51 / 9 09 90 zu melden.