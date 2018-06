Gartenstraße: Einbruch in Kiosk

Lüdenscheid - Der Betreiber eines kürzlich erst eröffneten Kiosks an der Grabenstraße hat seine erste schlechte Erfahrung gemacht.

Bislang unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht zu Mittwoch in einen Kiosk an der Grabenstraße ein.

Die Täter hebelten laut Polizeibericht die verschlossene Kiosktür auf und erbeuteten Spirituosen, Tabakwaren und einen geringen Bargeldbetrag. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 9 09 90 entgegen.