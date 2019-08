Messerangriff am Spielautomaten: Frau in Kneipe ausgeraubt

Lüdenscheid - Eine 41-Jährige wurde gegen 3 Uhr in der Nacht in einer Lüdenscheider Kneipe Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.

In einer Kneipe an der Kluser Straße hat ein bewaffneter Mann in der Nacht zu Donnerstag eine Frau ausgeraubt.

Die 41-jährige Lüdenscheiderin saß nach Angaben der Polizei gegen 3 Uhr an einem Spielautomaten. Plötzlich hielt ihr der Täter von hinten ein Messer an den Hals, schnappte sich ihre Handtasche und rannte weg.

Das Opfer erlitt Schnittwunden und konnte den Täter selbst nicht beobachten. Doch der Wirt hörte die Frau schreien, sah den Messerangriff und die Flucht des Unbekannten in Richtung Goethestraße.

Er versuchte vergeblich, ihn festzuhalten und alarmierte die Polizei. Im Rahmen einer Sofortfahndung nahm eine Streife zwar kurze Zeit später einen Verdächtigen fest. Der konnte jedoch nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden und wurde nach der Vernehmung wieder entlassen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0.