Polizei sucht Unfall-Zeugen: 24-Jährige leicht verletzt

Lüdenscheid - Die Polizei sucht nach Zeugen eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 14.50 Uhr im Bereich der Talstraße/Herscheider Landstraße ereignet haben soll.

Eine 24-jährige Autofahrerin eines blauen VW Golf 5 fuhr von der Talstraße in Richtung der Bräuckenkreuzung, wo sie nach Angaben der Polizei an der Kreuzung zur Herscheider Landstraße an der Ampel wartete.

Währenddessen bemerkte sie durch einen Ruck, dass ein Auto auf ihres aufgefahren war. Der Fahrer sei daraufhin sofort rückwärts gefahren und habe sich von der Unfallstelle in Richtung Bräuckenkreuz entfernt. Es soll sich dabei um einen dunkelgrünen Skoda, vermutlich Oktavia, gehandelt haben.

Am Auto der 24-Jährigen entstand ein leichter Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange. Außerdem begab sie sich nach dem Unfall wegen Nackenschmerzen ins Krankenhaus nach Werdohl. Erst dort habe sie die Polizei informiert.

Die Polizei bittet Zeugen des Auffahrunfalls, sich unter Tel. 0 23 51 / 9 09 90 zu melden.

