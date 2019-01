Die Polizei sucht Trickdieb mit diesen Fotos - Wer kennt ihn?

Beim betrachten solcher Fahndungsfotos, in Bezug auf Kartenbetrug,

treten bei mir zwangläufig starke Erinnerungsprobleme auf. Das ist eine Krankheit, denkt

man, ist aber nicht so. Der Grund für die Ausfälle in meinem sonst sehr ausgeprägerm

Personengedächtnis ist dem Umstand geschuldet dass meine Frau vor einigen Jahren beim

Einkauf bestohlen wurde. Der Diebstahl wurde durch meine Frau der Polizei gemeldet.

Wir haben durchaus nicht erwartet das man uns sofort oder später den Dieb oder

bzw. Diebin für meine Frau aus dem Hut zaubert. Es gab nachweislich den Versuch mittels

der Geldkarte das Konto meiner Frau zu plündern. Fotos, wie im hier dargestelltem Vorgang,

lagen vor, so die Aussage eines Polizeibeamten. Gut das es diese Fotos gibt........

Dieses Beweismaterial darf aaaaber nicht jedem Opfer vorgelegt werden!!!

Nur ein, vom Geschädigten, beauftragter Jurist hätte augenscheinlichen Zugang zu

den Fotos gehabt. Es gibt deswegen keine Vorwürfe von uns an die Polizeibeamten .

Die Entscheidung über die Freigabe solcher Beweisaufnahmen legt bei irgendeiner

Justizbehörde bzw eines wichtigen Beamten. Oder beim Gesetzgeber selbst.

Wenn uns das seinerzeit genau erklärt worden wäre, würde ich mich sicherlich

nach genau daran erinnern. Wir wollten es dann nicht mehr so genau wissen.

Das hätten wir ohnehin bei besten Bemühen nicht verstehen können.