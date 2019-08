Nach Großbrand an der Düppelstraße: Mieterin randalierte bei McDonald's

37-Jährige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen

Das Mietshaus ist seit dem Feuer am Wochenende unbewohnbar.

Lüdenscheid - Eine Mieterin soll für den Brand in einem Wohnhaus an der Düppelstraße verantwortlich sein. Die 37-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.