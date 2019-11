Vorsicht! Taschendiebe schlagen in der Lüdenscheider City zu

Lüdenscheid - Nach drei Taschenbdiebstählen allein am Samstag in der Lüdenscheider Innenstadt rät die Polizei zu erhöhter Wachsamkeit.

Mit Anbruch der Vorweihnachtszeit steigt für die Passanten in der Innenstadt wieder die Gefahr, von Taschendieben bestohlen zu werden.

Allein am Samstag meldeten sich drei Geschädigte, die bei ihrem Einkauf plötzlich ihre Portemonnaies vermissten. Als mögliche Tatorte gibt die Polizei den Rathausplatz und die Wilhelmstraße an. Das Ziel der Diebe waren der Täter waren vornehmlich Geldbörsen in Handtaschen.

Hier der Appell der Polizei: „Passen sie auf ihre Wertsachen in den Handtaschen auf! Verschließen sie ihre Handtaschen und tragen sie diese so geschützt, dass Taschendiebe es nicht so leicht haben. Wertsachen gehören dicht an den Körper in die Innentaschen der Kleidung."

Mögliche Zeugenhinweise an die Lüdenscheider Polizei sind unter Tel. 02351/9099-0 erbeten.