Trotz der Hitze: Ladendieb trägt dicke Bomberjacke

Lüdenscheid - In einem Supermarkt an der Glatzer Straße scheiterte der Ladendiebstahl eines jungen Lüdenscheiders.

Er fiel schon wegen seiner Kleidung auf: Trotz der abendlichen Hitze trug ein 17-jähriger Lüdenscheider in einem Supermarkt an der Glatzer Straße eine dicke Bomberjacke.

Außerdem hatten Zeugen in dem Geschäft laut Polizeibericht beobachtet, wie der junge Mann zwei Whisky-Cola-Dosen in der Hosentasche verschwinden ließ und sich gegen 21 Uhr mit zwei Tüten Chips in der Hand an der Kasse anstellte.

Der Verkäufer sprach ihn an und wollte den sofortigen Fluchtversuch vereiteln, indem er den Ladendieb festhielt. Da holte der Mann zum Faustschlag aus, traf jedoch nicht. Beide gingen im Kassenbereich zu Boden.

Dort hielt ihn der Verkäufer fest, während der Verdächtige ihn „fortwährend beleidigte und beschimpfte“, wie es heißt. Der Ladendieb musste mit Fußverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Angehörige holten ihn nachts dort ab. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.