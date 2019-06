Ball rückt er nicht raus: Rabiater Rentner schlägt junge Fußballer mit Ledergürtel

Lüdenscheid - Weil ein Ball auf sein Grundstück geflogen war, handelte sich ein 76-Jähriger jetzt mächtig Ärger mit der Polizei ein.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 76 Jahre alten Lüdenscheider, der mit einem Ledergürtel auf Jugendliche eingeprügelt haben soll.

Die 12- bis 15-jährigen Jungs hatten am Sonntag in der Nähe seines Hauses am Laubaner Weg auf einem Wendeplatz Fußball gespielt, der Ball flog auf sein Grundstück. Da kassierte der Mann den Fußball ein.

Doch die sieben Kicker klingelten an seiner Haustür und verlangten die Herausgabe des Balls. Laut Polizeibericht öffnete er mit einem Ledergürtel in der Hand die Tür und holte aus.

Ein 15-Jähriger wurde leicht gestreift, ein 14-Jähriger bekam den Schlag auf den Rücken. Die Teenager warteten das Eintreffen einer Mutter ab, die die Polizei rief. Erst den Polizeibeamten händigte der Senior den Ball aus.

Weil ein Ball auf sein Grundstück geflogen war, hat ein 76-jähriger Mann am Sonntag in Lüdenscheid zum #Ledergürtel gegriffen und nach Teenagern geschlagen. Wir ermitteln wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Unsere PM: https://t.co/wL0eqAB5M9#PolizeiMK pic.twitter.com/Ron1jGcVjo — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) 17. Juni 2019

Er habe sich nicht anders zu helfen gewusst, als die große Gruppe vor ihm stand, erklärte er seinen Angriff. Die Jugendlichen würden „immer wieder Ärger“ machen, seine Sachen beschädigen oder Müll auf seinem Grundstück hinterlassen.

Und wenn er damit drohe, die Polizei zu rufen, werde er ausgelacht.

Trotzdem muss er sich jetzt einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung stellen.