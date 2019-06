Keilerei an der Tankstelle: Ein Mann leicht verletzt

Lüdenscheid - Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei an einer Tankstelle wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei Männer aus Kierspe.

Mehrere Personen gerieten demnach am Sonntag, 21 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle an der Talstraße in Brügge aneinander.

Nach zunächst verbalem Streit schlugen die Beteiligten - unter ihnen drei 27, 30 und 50 Jahre alte Männer aus Kierspe, laut Polizeibericht aufeinander ein. Die Hintergründe der Keilerei sind noch nicht geklärt.

Ein Beteiligter wurde leicht verletzt und musste im Rettungswagen durch ärztlich versorgt werden. Bei der Auseinandersetzung soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen das Kiersper Trio.