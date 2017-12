Brandstiftung und Einbrüche: Straftäter in Kreisstadt aktiv

Lüdenscheid - Am Wochenende waren Straftäter in der Kreisstadt wieder überaus aktiv. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei den Ermittlungen.

Am Sonntag brannte in den frühen Morgenstunden ein Altpapiercontainer an der Werdohler Straße. Die Feuerwehr rückte gegen 5.50 Uhr aus und löschte den Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde nach Polizeiangaben ein weiterer Wertstoffcontainer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Unbekannte Täter brachen am Sonntag in der Zeit zwischen 13 und 21 Uhr in eine Wohnung am Sternplatz ein. Ihnen fielen laut Polizeibericht Bargeld und Schmuck in die Hände. Außerdem richteten sie Sachschaden an.

Ein Lokal an der Werdohler Straße war am Samstag Schauplatz eines Einbruchs. Wie es im Polizeibericht heißt, drangen die Täter in der Zeit zwischen 5.30 und 7 Uhr in den Schankraum der Gaststätte ein, erbeuteten Bargeld aus den Spielautomaten und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Am Wochenende waren offenbar wieder Taschendiebe im Stern-Center unterwergs. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 20-jährige Frau aus Plettenberg im Eingangsbereich des Einkaufszentrums von einem jungen Mann angerempelt. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihr Smartphone weg ist. Der mutmaßliche Täter ist etwa 25 Jahre alt, schlank, 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit eine grüne Jacke.

Unbekannte Diebe haben am Wochenende Am Kamp in Brügge einen 1,40 Meter großen Kunststoff-Nikolaus geklaut. Die Figur stand vor einem Wohnhaus. Die Tat muss am Samstag in der Zeit zwischen 17.45 und 18 Uhr verübt worden sein.

In diesem Zusammenhang beobachteten Zeugen einen weißen Transporter, der langsam die Straße auf und ab fuhr. Das Auto soll das amtliche Kennzeichen MK – LM oder MK – ML gehabt haben. Hinweise auf den Transporter oder den Verbleib der Nikolaus-Figur nehmen die Ermittler in Lüdenscheid unter der Rufnummer 9 09 90 entgegen.