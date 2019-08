Einbrecher zweimal gescheitert, einmal erfolgreich

Lüdenscheid - Dreimal waren Einbrecher am Mittwoch in der Kreisstadt aktiv, zweimal scheiterten sie jedoch beim Versuch, in Häuser einzudringen.

In der Nacht zum Mittwoch versuchten Einbrecher, in das katholische Familienzentrum Am Ramsberg einzusteigen. Die Täter setzten an mehreren Türen und Fenstern des Gebäudes Hebelwerkzeuge an.

Trotz aller Bemühungen blieb ihnen der Zutritt nach Polizeiangaben verwehrt. Dafür richteten die Gesuchten einen Sachschaden in Höhe von mindestens 3500 Euro an.

Einen mysteriösen Einbruch haben unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit zwischen 2 und 6 Uhr an der Lennestraße begangen. Aus einer Wohnung erbeuteten die Einbrecher Bargeld und eine Ledertasche. Wie sie in die Wohnung gelangten, ist nach Angaben der Polizei derzeit ungeklärt.

Unbekannte versuchten am Mittwoch in der Zeit zwischen 1.30 und 7 Uhr außerdem, die Jalousien an einem Haus am Bremecker Weg im Stadtteil Piepersloh hochzuschieben und ins Innere des Hauses zu gelangen. Die Täter scheiterten jedoch.

Bei dem Einbruchsversuch entstand leichter Sachschaden. Die Gesuchten flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Hinweise in allen drei Fällen nimmt die Lüdenscheider Polizei unter Tel. 9 09 90 entgegen.