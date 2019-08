Autoknacker an Dickestraße: Feuer in VW Touran

Lüdenscheid - Erst wurde das Auto aufgebrochen, dann brach ein Feuer im Innenraum aus.

Ein unbekannter Autoknacker verursachte am Dienstag möglicherweise einen Fahrzeugbrand an der Dickestraße an der Kalve.

Der blaue VW Touran stand auf einer Parkpalette hinter den großen Wohnhäusern. Der Täter brach nach Polizeiangaben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in das Auto ein, baute das Radio aus und nahm noch ein mobiles Navigationsgerät der Marke TomTom an sich.

Kurz danach entstand im Inneren des Fahrzeugs ein Schwelbrand. Teile der Innenausstattung schmolzen, die Windschutzscheibe platzte unter der Hitzeeinwirkung. Der Besitzer entdeckte den Schaden am nächsten Morgen.

Über die Höhe des Sachschadens gibt es keine Angaben. Hinweise auf die Identität des Autoknackers nimmt die Lüdenscheider Polizei unter der Lüdenscheider Rufnummer 90 99 0 entgegen.