Auto rollt Abhang hinunter - Frau versucht, es zu stoppen

Lüdenscheid - Erst passte sie offenbar nicht richtig auf, dann hatte sie auch noch Pech.

Am Sonntag gegen 14 Uhr stellte eine 73-jährige Autofahrerin ihren Wagen laut Bericht der Polizei in einer abschüssigen Hauseinfahrt an der Gustavstraße ab.

Offenbar zog sie die Handbremse aber nicht fest genug an, so dass der Wagen rückwärts rollte. Die Lüdenscheiderin griff darauf ins Fahrzeuginnere, um den Wagen mit der Handbremse zu stoppen.

Doch durch die offen stehende Fahrertür wurde sie zu Boden geschleudert. Das Auto rollte weiter, prallte gegen einen weiteren Pkw und schob den noch auf ein drittes Fahrzeug.

Die 73-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum transportiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.