Kripo führt Kontrolle im Stern-Center und in der City durch - und wird fündig

Lüdenscheid - Die Polizei hat mit verstärkten Kontrollen in der Lüdenscheider Innenstadt und im Stern-Center Präsenz gezeigt. Dabei wurden sie auch fündig. Besonders kurios ist die Geschichte eines Rosenkavaliers.

Am Valentinstag war mit Christian Tews ein ehemaliger RTL-Bachelor im Stern-Center und verteilte damals schon einmal Rosen. Am Mittwoch versuchte sich dann deutlich weniger erfolgreich ein weiterer Mann daran, Rosen unters Volk zu bringen. Denn: Die Polizei hatte etwas dagegen.

Wie die Polizei mitteilte, überprüften die Beamten am Rathausplatz einen "Rosenverkäufer", der in nicht ganz so ehrbarer Absicht wie der Bachelor, seine Blumen an den Mann oder die Frau bringen wollte.

+ Einen Rosenverkäufer schnappte die Polizei in Lüdenscheid. © dpa Der Mann konnte für seine Tätigkeit keine Gewerbekarte vorzeigen, wie es im Polizeibericht heißt, sodass ein „ein Betrugsverdacht nicht gänzlich auszuschließen war“. Nach der Überprüfung seines Autos schrieben die Kripobeamten auch gegen ihn eine Anzeige.



Die Kontrolle in der Innenstadt wurde im Rahmen eines „repressiven Aktionstages gegen Taschendiebstahl“ von der Kriminalpolizei durchgeführt. Die Ermittler hielten auch im Stern-Center ihre Augen auf und wurden am Nachmittag von einem Detektiv auf einen Ladendieb aufmerksam gemacht. Es folgten die Feststellung der Personalien und eine Strafanzeige.