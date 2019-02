Fahndungserfolg: Polizei klärt Tankstellenraub auf

Die Tatwaffe fand die Polizei zufällig in einem Unfallfahrzeug.

Lüdenscheid - Die Polizei hat den Raub auf eine Tankstelle, bei dem zwei Männer am 1. Weihnachtstag mit Waffengewalt Zigaretten, Bargeld und Benzin erbeutet hatten, aufgeklärt. Es gab bereits eine Festnahme.

Am Donnerstag sei in Münster ein 36-jähriger Lüdenscheider festgenommen worden, teilt die Polizei mit. Er sitze in Untersuchungshaft. Einen 31-jährigen Lüdenscheider hält die Polizei für den Komplizen des Mannes, gegen ihn liege ein Haftbefehl vor, er befinde sich aber noch auf der Flucht.

"Kommissar Zufall" habe den Ermittlern bei der Aufklärung des Falles geholfen. Denn die Täter hätten sich selbst nochmal in den Fokus der Beamten gerückt.

So hatte zwei Tage nach dem Raubüberfall ein silberner Mercedes einen Unfall verursacht. Die Polizei fand den Wagen und stellte ihn sicher. Bei der Durchsuchung fand sie einen Teil der Maskierung und die mußmaßliche Tatwaffe - ein Smith & Wesson-Revolver, wie die Polizei bestätigt.

Vermummte Täter fordern Zigaretten und Bargeld

Mit vorgehaltener Schusswaffe hatten zwei maskierte Männer am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages die Aral-Tankstelle an der Werdohler Landstraße überfallen.

Die mit Schals vermummten Täter zwangen den 18-jährigen Kassierer, ihnen Zigaretten und Bargeld auszuhändigen. Das zuvor in den Tank gefüllte Benzin bezahlten sie natürlich auch nicht.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Maskierten in einen silbernen Mercedes stiegen und in Richtung Werdohl flüchteten. Die Kennzeichen des Autos waren kurz vor dem Raub in Lüdenscheid gestohlen worden.