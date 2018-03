Polizei fasst Brandstifter (16) vom Sternplatz

Lüdenscheid - Die Polizei hat einen Jugendlichen gefasst, der für ein Feuer im Treppenhaus eines Wohn-/Geschäftshauses am Sternplatz verantwortlich sein soll.

Der Brandalarm hatte Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen beschäftigt. Zwei zunächst unbekannte Personen sollen in dem Treppenhaus an einer Lampe gezündelt haben.

Ein Zeuge gab an, die Tatsverdächtigen beoabachtet und angesprochen zu haben, worauf beide die Flucht ergriffen. Es gelang dem Zeugen aber, einen der Jugendlichen festzuhalten.

Den 16-jährigen Lüdenscheider erwartet nun ein Strafverfahren wegen Brandstiftung. Er wurde an Erziehungsberechtigte übergeben, so die Polizei. Der zeite Verdächtige ist demnach noch flüchtig, die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.