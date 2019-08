Polizei erwischt Raser an Talsperre im MK - doppelt so schnell wie erlaubt

An einer Brücke

+ © Blossey/doa An der Versetalsperre wurde der Raser geblitzt. © Blossey/doa

Lüdenscheid - Auf der Klamer Brücke an der Versetalsperre führte die Polizei am Donnerstag Radarmessungen durch. In anderthalb Stunden kamen hier nur sehr wenige Autofahrer vorbei - jeder dritte war aber zu schnell.