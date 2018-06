Polizei erwischt Raser in Höhe eines Spielplatzes - das erwartet ihn jetzt

Lüdenscheid - Es gibt gute Gründe, Tempo 30 ernst zu nehmen. Spielende Kinder etwa. Doch offenbar sieht das nicht jeder so. Die Polizei zog in Lüdenscheid einen Fahrer aus dem Verkehr, der in Höhe eines Spielplatzes Gas gab.

Die Polizei führte am Montag von 16 bis 19.45 Uhr Tempomessungen am Honseler Bruch in Lüdenscheid durch.

484 Fahrzeuge fuhren an den Beamten vorbei, die allermeisten von ihnen vorschriftsmäßig. Es gab jedoch auch Ausreißer, vor allem einen: Ein VW mit Kennzeichen MK wurde in dem Tempo-30-Bereich mit 65 km/h gemessen. Es war also doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Besonders heikel: Die Messstelle befand sich exakt in Höhe eines gut frequentierten Spielplatzes. Für den Fahrer - egal ob gedankenlos oder gedankenverloren - hat das Konsequenzen: 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei hat am Montag an acht Stellen im Kreisgebiet geblitzt - in Iserlohn (4), Hemer, Altena (Alteroggenrahmede), Schalksmühle (Klagebach) und Lüdenscheid. 4104 Fahrzeuge wurden insgesamt gemessen, 310 von ihnen waren so schnell, dass ein Bußgeld fällig wird.

Der Tagesschnellste wurde an der Hans-Böckler-Straße in Iserlohn geblitzt - genau dort, wo es wenige Tage zuvor einen spektakulären Crash gegeben hatte.