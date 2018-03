Polizei erwischt in Lüdenscheid etliche Alkohol- und Drogensünder am Steuer

Sechs Kontrollstellen bei siebenstündigem Einsatz am Donnerstag

Lüdenscheid - Drei Kontollteams, sechs Kontrollstellen in insgesamt sieben Stunden: Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hat am Donnerstag von 15 bis 22 Uhr in Lüdenscheid Jagd auf Alkohol- und Drogensünder im Straßenverkehr gemacht - leider mit Erfolg: "Das Ergebnis dieser Schwerpunktkontrolle war erschreckend", so das Fazit.