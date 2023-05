Lkw-Transitverbot in Lüdenscheid: Polizei sieht noch Klärungsbedarf

Von: Olaf Moos

Die Sperrung der A45 bringt die Polizei an ihre Belastungsgrenze. Zu den Kontrollen fürs geplante Lkw-Verbot in Lüdenscheid hat sie noch Klärungsbedarf.

Lüdenscheid - Seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke am 2. Dezember 2021 hat die Polizei zusätzlich zu den alltäglichen Kontrollen an 26 Tagen „aufwendige und personalintensive Sondereinsätze an den Umleitungsstrecken durchgeführt, um Geschwindigkeitsbeschränkungen und Durchfahrtsverbote zu überwachen.“ Das teilte die Behörde am Freitagnachmittag mit.

Bei den Großkontrollen seien jeweils mehrere Dutzend Beamte involviert gewesen. Nun bereiten sich die Polizisten auf die Maßnahmen vor, die mit Inkrafttreten eines stadtweiten, generellen Durchfahrtsverbotes ergriffen werden sollen. Davon betroffen sind alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. Ausgenommen sind Pkw und Omnibusse.

Allein für den Einsatz am Tag der Brückensprengung am Sonntag waren laut Polizeibericht fast 200 Einsatzkräfte für die Stadt Lüdenscheid unterwegs. Im Jahr 2022 kontrollierte die Polizei mehr als 70.000 Pkw und 4200 Lastwagen. 2110 Fahrer, davon 354 in Lkws, hielten sich nicht an das Verbot der Durchfahrt und insgesamt 7839 nicht an die Tempolimits.

Seit der Brückensperrung gab es an 26 Tagen Großkontrollen durch die Polizei. © Cornelius Popovici

Polizei-Pressesprecher Marcel Dilling erklärt: „Die personelle Belastung ist enorm. Deswegen unterstützen uns regelmäßig auch Beamtinnen und Beamte aus umliegenden Kreispolizeibehörden.“ Nun stehe die Umsetzung des Lkw-Durchfahrtsverbotes bevor. In der Mitteilung heißt es weiter: „Dabei geht es nicht um Fahrten, die in Lüdenscheid starten (Quellverkehr) oder enden (Zielverkehr). Betroffen sind Transitfahrten durch die Stadt mit einer Entfernung von mehr als 75 Kilometern zwischen dem ersten Belade- und dem Zielort. Anordnung, Planung und Umsetzung obliegen der Stadt Lüdenscheid. Die Polizei wird, wie in solchen Fällen üblich, im Rahmen eines formellen Anhörungsverfahrens eingebunden.“

An den bisherigen informellen Gesprächen mit den Beteiligten hat sich die Polizei nach Dillings Worten „stets konstruktiv beteiligt“. Mit Verwunderung habe die Kreispolizeibehörde jedoch die bereits veröffentlichten Details zur Durchführung der Kontrollen und weiterer Maßnahmen zur Kenntnis genommen. „Hiervon befinden sich einige Aspekte noch in der internen Klärung. Erst wenn alle Informationen verlässlich vorliegen, werden diese durch die Polizei als zuständige Behörde kommuniziert.“

Für die Überwachung des Durchfahrtsverbotes erwartet die Polizei „erneut weitreichende Folgen“ für ihre Beamten und die städtischen Ordnungskräfte. Laut Dilling bereitet sich die Polizei „aktuell auf einen länger andauernden Großeinsatz vor, in den zahlreiche Einsatzkräfte eingebunden werden müssen“.



Die Einsatzplanungen seien im vollen Gange, jedoch noch nicht abgeschlossen. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden erneut Einsatzkräfte aus anderen Polizeibehörden angefordert und eingesetzt werden müssen, um den übrigen Aufgaben im Kreisgebiet gerecht werden zu können.“ Verkehrsbehinderungen durch die Großkontrollen seien in den ersten Tagen nicht auszuschließen.