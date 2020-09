Polizei entdeckt Raser-Nest auf Abkürzung im MK: Jeder Fünfte zu schnell

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch wieder in der Straße Im Olpendahl.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Märkischen Kreis war die Polizei wieder in einem längst bekannten Raser-Nest unterwegs. Diesmal allerdings nachmittags. Das änderte allerdings nicht viel.

Die Polizei hat in Lüdenscheid ein Raser-Nest entdeckt

Bei einer aktuellen Kontrolle war jeder Fünfte zu schnell

Nachbarn hatten die Polizei vor einigen Wochen auf das Problem hingewiesen

Seit Monaten weisen Nachbarn auf häufige Tempoverstöße auf der Straße Im Olpendahl hin. Die Straße, auf der Tempo 30 gilt, ist eine beliebte Abkürzungsstrecke für Pendler am Morgen und am Nachmittag. Regelmäßig kontrolliert die Polizei das "Raser-Nest" und stellt dutzendweise Übertretungen fest - auch diesmal.

Polizeikontrolle in der Tempo-30-Zone auf beliebter Abkürzungsstrecke

Am Mittwoch postierten sich die Verkehrspolizisten an der Straße Im Olpendahl und kontrollierte die Autofahrer in Fahrtrichtung Heedfelder Landstraße. Zwischen 13.46 und 15.29 Uhr passierten 252 Fahrzeuge die Messstelle. 58 davon waren zu schnell unterwegs (23 Prozent).

Das ist im Vergleich zu vorherigen Werten eine Verbesserung. Der anhaltende Kontrolldruck scheint zu wirken.Mitte Mai waren dort noch mehr als 40 Prozent der Fahrzeuge zu schnell, Anfang Juli reduzierte sich der Anteil der Temposünder an der Stelle auf knapp 33 Prozent.

Mehr als jeder Fünfte zu schnell - einer viel zu schnell

Diesmal bewegten sich 55 Verkehrsteilnehmer im Verwarngeldbereich, drei müssen mit einem höheren Bußgeld rechnen. Bei den erreichten Spitzengeschwindigkeiten gibt es allerdings keine Entwarnung. Wie auch bei den letzten Kontrollen war mindestens ein Autofahrer innerhalb geschlossener Ortschaft mehr als doppelt so schnell wie erlaubt - diesmal zeigte das Radarmessgerät 63 km/h bei erlaubten 30 bei km/h.

Erst vor einigen Tagen stieß die Polizei an der Altenaer Straße auf mehrere Raser - einer stellte einen neuen Rekord innerorts auf. Ein Anwohner griff auf einer Abkürzungsstrecke der B229 zu anderen Maßnahmen. Er errichtete Straßensperren.