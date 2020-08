Streit zwischen zwei Familien auf offener Straße - weil Katze "fremdgeht"

Lüdenscheid – Gäste eines Cafés an der Werdohler Straße wurden am Freitagabend Zeuge einer erst unterhaltsamen, später aber bedrohlichen Auseinandersetzung zweier Familien vor einem benachbarten Haus.

Weil die Situation zu eskalieren drohte, wurde die Polizei gerufen. Dabei war die Protagonistin gar nicht anwesend. Eine Katze.

Was war passiert? Die Polizei bestätigte den Einsatz um 21.45 Uhr an der Werdohler Straße - der heißesten Nacht des Jahres. Zeugen hätten einen Streit gemeldet, so die Polizei. 15 Personen aus zwei Familien sollen sich voreinander aufgebaut und sich lautstark beschimpft haben. Dabei ging es laut Polizei-Protokoll um „eine Katze im Garten“.

Augenzeugen konkretisierten, dass besagte Katze wohl zum Fressen bei den Nachbarn „fremdgegangen“ sei. Diese Familie soll daraufhin Besitzansprüche angemeldet haben. Das wiederum missfiel den eigentlichen Katzen-Besitzern. Es kam zum Wortgefecht. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Gemüter aber wieder beruhigt. Eine Strafanzeige wurde laut Polizei nicht aufgenommen.