Großer Polizei-Einsatz an B54: Zwei Gruppen gehen aufeinander los - Mann verletzt

Großer Polizei-Einsatz am Ostermontag in Lüdenscheid-Brügge: An der Volmestraße gingen am Abend etwa zehn Personen aufeinander los. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Großer Polizei-Einsatz am Ostermontag an der B54 in Lüdenscheid-Brügge

Bei einer Schlägerei mit rund zehn Beteiligten wurde ein Mann verletzt

Eine Person (36) wurde festgenommen

Lüdenscheid - Ein Mann wurde am frühen Abend des Ostermontags bei einer Schlägerei an der Volmestraße (B54) in Lüdenscheid-Brügge verletzt. Er wurde nach ersten Informationen der Polizei mit einer vermutlich oberflächlichen Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Zur Schwere der Verletzung konnte die Polizei am Abend noch keine konkreten Angaben machen. Ein 36-jähriger Tatverdächtiger wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern noch an.

+ Großer Polizei-Einsatz am Abend des Ostermontag an der Volmestraße in Lüdenscheid-Brügge. © Markus Klümper

Nach ersten Erkenntnissen kam es am frühen Abend aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Schlägerei zwischen insgesamt etwa zehn Beteiligten, die alle an der Volmestraße in Brügge ihren Wohnsitz haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt ein Mann eine Verletzung, die von Notarzt und Rettungsdienst behandelt wurde, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Die Polizei war schließlich mit mehreren Streifenwagenbesatzungen am Einsatzort. Der Einsatz war gegen 20.30 Uhr beendet.

