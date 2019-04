Polizei blitzt an drei Stellen in 30er-Zonen - diese Autofahrer waren zu schnell

Schwerpunktkontrollen in Lüdenscheid

+ © dpa Die Polizei führte in Lüdenscheid Kontrollen durch. © dpa

Lüdenscheid - Schwerpunktkontrollen in 30er-Zonen in Lüdenscheid: Die Polizei postierte sich am Mittwoch an drei verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Immer war maximal Tempo 30 erlaubt. Klar, dass sich nicht alle dran hielten.