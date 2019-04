Neue Gastronomie im Kulturhaus: Externer Berater soll prüfen

Lüdenscheid - Roter Saal, grüner Saal oder vielleicht doch lieber violett? Für 200, 95 oder 50 Personen? Ein Foyer, einzeln nutzbar oder auch doppelstöckig, mit geöffneten Türen und Wänden zu den Sälen oder auch nicht, und nicht zuletzt eine ehemalige, gute 100 Quadratmeter große und leer stehende Gastronomiefläche plus ähnlich große Küchenfläche – Platz gibt’s im Kulturhaus reichlich.

Trotzdem bekommen Unternehmer, die sich dort bei Messen präsentieren wollen, regelmäßig Absagen mit der Begründung: zu wenig Platz. Dabei sind es eher brandschutztechnische Gründe, die beispielsweise die Nutzung der ehemaligen Gastronomie im Kulturhaus verhindern.

Das politische Begleitgremium des Kulturhauses hat sich Gedanken gemacht über die künftige, gewinnbringende Nutzung der Flächen außerhalb des großen Theatersaales.

In unregelmäßigen Abständen trifft sich das Gremium, bestehend aus Vertretern der Parteien, der Verwaltung, der Kulturhausleitung und sachkundigen Bürgern. Auf der jüngsten Tagesordnung stand die weitere Nutzung der Gastronomie und der Freiflächen. Was ist sinnvoll, was eher nicht? „Können wir nicht beurteilen“, sagt Jessica Struckmeyer (Kulturmanagement) ebenso deutlich wie ehrlich. Also müsse ein externer Berater her, ließ sie den Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung an Ort und Stelle wissen.

Ein solcher Experte soll beurteilen, ob beispielsweise eine neue Gastronomie überhaupt sinnvoll ist. „Vor allem auch mit Blick auf das Umfeld“, so Struckmeyer. Man müsse durch einen Fachmann herausfinden lassen, welchen Nutzen Gastronomie und Vermietungsgeschäft im Kulturhaus selbst, aber auch im weiteren Bereich haben und ob nicht bereits genügend gleichgeartete Angebote vorhanden sind.

„Wir schätzen mal, dass sich die Kosten für einen solchen Berater zwischen drei- und siebentausend Euro bewegen“, weiß auch das Kulturmanagement, dass zunächst einmal das Votum des Kulturausschusses – die nächste Sitzung ist am 4. Juli – abgewartet werden soll und danach die entsprechenden Finanzmittel bereitgestellt werden müssen.