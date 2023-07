„Politikbeben“ um Vertrag mit DRK: Neuer Anlauf am 17. August

Von: Jan Schmitz

Die kurzfristig abgesagte Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 21. Juni ist neu terminiert worden. Dann könnten viele Fragen um das „Politikbeben im Rathaus“ beatwortet werden.

Lüdenscheid – Die kurzfristig abgesagte Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 21. Juni ist neu terminiert worden. Wie Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik bestätigte, findet sie nun am Donnerstag, 17. August, um 19 Uhr im Ratssaal statt. Kurz darauf tauchte der Termin dann auch im Ratsinformationssystem auf. Eine Tagesordnung gibt es noch nicht.

Bei dem Auftrag ging es um die Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. © Soeren Stache/dpa

Wie berichtet, war die Sitzung abgesagt worden, nachdem im frei zugänglichen Jahresbericht der örtlichen Rechnungsprüfung schwerwiegende Verstöße unter anderem des Ersten Beigeordneten und Stellvertreters des Bürgermeisters, Fabian Kesseler, öffentlich geworden waren.

Dabei ging es um einen Vertrag, den Kesseler mit dem damaligen und inzwischen entlassenen DRK-Geschäftsführer über Leistungen des DRK-Stadtverbands zur Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen durch Ehrenamtliche geschlossen hatte. Die Leistung wurde zwar nie abgerufen, dennoch machte das DRK Vorhaltekosten im fünfstelligen Bereich gegenüber der Stadt geltend. Die Stadt zahlte.

„Politikbeben“ um Vertrag mit DRK: Externes Gutachten erwartet

Das „Politbeben im Rathaus“ rollte erst mit Verzögerung an. Nachdem der Bericht der Rechnungsprüfer öffentlich wurde, wies Kesseler die Vorwürfe zurück und meldete seinerseits internen Gesprächs- und Klärungsbedarf an. Die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses wurde in der Folge abgesagt.

Die Stadtverwaltung ihrerseits beauftragte eine Kanzlei mit einem externen Rechtsgutachten über Kesselers Agieren und den geschlossenen Vertrag, das nach Informationen unserer Redaktion in der kommenden Woche vorliegen soll. Aufgrund der Absage der Sitzung rief die CDU-Fraktion zudem das Verwaltungsgericht Arnsberg an und stellte einen Antrag auf Einstweilige Anordnung der Sitzung des RPA.

Eine Entscheidung hier steht noch aus – womöglich findet die Sitzung am 17. August vor der gerichtlichen Erörterung statt. Noch unklar ist, was auf der Tagesordnung steht – und ob der Jahresbericht der Rechnungsprüfer, wie von Kesseler gefordert, redaktionell geändert wird.