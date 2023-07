„Police“-Fans trotzen beim Kultpark-Festival dem Regen

Von: Monika Salzmann

Die Tribute-Band Reggatta de Blanc hatte die großen Hits von Sting und The Police im Gepäck. Den Lüdenscheider Fans gefiel’s. © Jakob Salzmann

„Alles vorbereitet? Let’s rock!“ Dem Wetter, das sich kühl und regnerisch zum sommerlichen Musikvergnügen zeigte, schlug die Police- und Sting-Tribute-Band „Reggatta de Blanc“ am Freitag beim Kult-Park-Festival im Kulturhauspark mit Hits und einer mitreißenden Performance ein Schnippchen.

Lüdenscheid –Trotz Regenvorhersage des Deutschen Wetterdienstes fanden sich zahlreiche Police- und Sting-Fans im Park ein, um eine der besten und authentischsten Tribute-Bands – wohlgemerkt keine Coverband – zu erleben. Nicht so viele wie bei den Gut-Wetter-Konzerten im Park, aber immerhin. Selbst kurzzeitige Schauer „verschreckten“ die Fans nicht. Wer keinen Schirm dabeihatte, „flüchtete“ unter die Dächer der Verpflegungswagen oder des Einlasspavillons – oder tanzte einfach weiter.

Verdient gehabt hätte die hochkarätige Formation mit „Stützpunkt“ Unna allemal ein „volles Haus“. Ihrem Ruf, nah dran am Original zu sein, wurde „Reggatta de Blanc“ – von den Fans begeistert gefeiert – mehr als gerecht. Sänger und Bassist Michael Griese war Sting oder besser gesagt Gordan Matthew Thomas Sumner, wie der Hit-Schreiber mit bürgerlichem Namen heißt, dabei nicht nur äußerlich ähnlich, auch der Stimme und den Bewegungen des Stars auf der Bühne kam der Frontmann der erfolgreichen Tribute-Band ganz nahe.

„Ich bin’s wirklich“, scherzte der Sänger, auf seine Ähnlichkeit zu Sting angesprochen. Wie er hatten seine Mitstreiter Tom Quast (Gitarre), Jonas Wilms (Schlagzeug), Markus Wentz (Keyboards) Wim Wollner (Saxofon) und Maja Griese (Background Gesang) den Stil von Police/Sting total verinnerlicht. Christopher Hafer sorgte an der Technik für den guten Ton. Brachte das erste Set der Band noch eine Mischung aus Sting- und Police-Titeln, gehörte der zweite (verregnete) Teil des Abends ganz den großen Police-Hits - darunter mit „Every Breath You Take“ der bis heute meist gespielte Hit im Radio. 1983 geschrieben, bringt der Kulthit Sting immer noch monatlich eine fünfstellige Summe an Tantiemen ein, wie Michael Griese wissen ließ.

Wissenswertes rund um das große Vorbild

Neben der Musik erfuhren die Zuhörer in seiner Moderation ohnehin mancherlei Wissenswertes über Stings Zeit bei Police und seine Solokarriere. Auf die Frage: „Wer kommt wegen Sting? Und wer kommt wegen Police?“ hieß es aus Reihen des Publikums „Wir kommen wegen euch!“. Meilensteine der Musikgeschichte („Ihr kennt sie alle!“) kredenzte „Reggatta de Blanc“ - sowohl als klassisches (Police)Trio als auch in großer Besetzung mit Bläsern auf Tour - am laufenden Band.

Ob „Walking On The Moon“, „Englishman in New York“, „Message in a Bottle“, „Fields of Gold“, „Roxanne“ und wie sie alle hießen: Kein Ohrwurm fehlte im mitreißenden, sich fulminant steigernden Programm. Wie der Gesang war das zündende, spieltechnisch hervorragende Instrumentalspiel eins zu eins dem Original nachempfunden. Obwohl am Ende durch den Regen ziemlich kühl geworden, ließen anhaltende Zugabe-Rufe der Fans nicht lange auf sich warten.