Dieser Mann erklärt, warum die Menschheit ein Auslaufmodell ist

+ © Birke Viel Spaß hatten Slammer, Moderator und Publikum beim letzten Lüdenscheider Slam vor der Sommerpause. © Birke

Lüdenscheid – Am Samstagabend ging der „World of Wordcraft“ Poetry Slam im Kulturhaus in die 33. Runde. Junge und erfahrene Künstler begeisterten das Publikum. Rund 300 Zuschauer waren gekommen. Marian Heuser, Moderator des Abends, sprach vom „harten Kern“, der da gewesen sei.