Poetry Slam im großen Theatersaal

Lüdenscheid – Die Tickets für den Garderobensaal des Kulturhauses waren ruckzuck ausverkauft. Und jede Menge Fans des Poetry Slams „World of Wordcraft“ hätten draußen bleiben müssen. Kulturhausleiterin Rebecca Egeling machte kurzen Prozess.

Der erste Poetry Slam dieses Jahres wird in den großen Theatersaal verlegt. Moderator Marian Heuser kommentierte die Verlegung via Facebook so: „Wie krass du bist, Lüdenscheid, vielen lieben Dank“.

Ab sofort sind also noch jede Menge Karten zu haben. Heuser: „Tatsächlich haben wir das letztes Jahr im Februar schon einmal geschafft, aber nicht zwei Wochen vor der Veranstaltung.“

Es ist die 32. Ausgabe, die da am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr im Theatersaal beginnt. Der Ur-Poetry-Slam im Märkischen Kreis, bei dem es gilt, die „Goldene Feder“ zu gewinnen und sich so für das Finale am Ende des Jahres zu qualifizieren, präsentiert zum Saisonstart wieder hochdekorierte Bühnenpoeten. Mit dabei ist diesmal eine Lokalmatadorin: Amelie Werner, die für das Altenaer Burggymnasium bereits erfolgreich war.

2017 begegneten sich Amelie Werner und Moderator Marian Heuser bei einem Poetry-Slam-Workshop am Burggymnasium. Seitdem steht Amelie Werner regelmäßig auf der Bühne. Nach dem ersten Platz beim „Heimatslam 2017“ (Kategorie Herz) folgten 2018 gleich zwei Siege beim prestigeträchtigen „New Generation Slam“ in Bochum.

Mit dabei ist am 16. Februar auch der Slammer Florian Cieslik. Der Poet ist regelmäßiger Teilnehmer an Poetry Slams – gern auch in der Schweiz, und hat inzwischen jede Menge Preise abgeräumt. Auch er gibt sein Wissen gern in Workshops an Schulen weiter und moderiert Slam-Veranstaltungen. Lüdenscheid ist für ihn kein unbekanntes Pflaster, hatte er sich doch 2013 fürs Finale neben Achim Leufker und NRW-Meister René Sydow qualifiziert.

Auch Sebastian Hahn gab in Lüdenscheid bereits seine Visitenkarte ab. 2016 trat er beim Kultpark-Festival auf mit seinem Programm „Allen dicken Menschen steht Leder“, in dem er auf selbstironische Art den Abgründen seiner eigenen Kindheit begegnet.

Der Poetry-Slam Nr. 32 beginnt am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr im Kulturhaus. Tickets kosten zwölf Euro bzw. neun Euro ermäßigt (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) und sind online über die Homepage des Kulturhauses (www.kulturhaus-luendenscheid.de) erhältlich.