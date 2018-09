Poetry-Slam-Karten für die Vorrunden sichern

Lüdenscheid - Das Finale des NRW-Poetry-Slams am 6. Oktober ist ausverkauft, und die Vorrunden am 5. Oktober (Gaststätte Dahlmann, Phänomenta und Kulturhaus) füllen sich täglich mehr.

„Wir sind ja schon Einiges gewohnt, aber der Zuspruch ist enorm. Lüdenscheid ist eigentlich immer sehr auf die Abendkasse fixiert, aber viele haben offenbar verstanden, dass der NRW-Slam eine andere Hausnummer ist“, freuen sich die Initiatoren Marian Heuser und Anna-Lisa Konrad und raten den noch Zögernden: „Abendkasse ist immer ein bisschen wie Lotterie.“

Seit Herbst letzten Jahres stecken Konrad und Heuser nun in den Vorbereitungen. Die 36 besten Poeten des Landes treten bei dem Live-Literatur-Festival zunächst in vier Vorrunden gegen einander an – jeweils neun pro Vorrunde, von denen sich pro Vorrunde die drei Besten für das große Finale am Folgetag qualifizieren. „In den Vorrunden sind gewohnheitsgemäß die stärksten Texte zu hören, denn um sich fürs Finale zu qualifizieren, darf man nicht hinterm Berg halten“, weiß Heuser aus eigener Erfahrung.

Bewertet wird wie immer mit Applaus und Punkten von 1-10, mal aber erstmals mit Dezimalstellen. So können auch beispielsweise eine 6,8 oder eine 9,3 vergeben werden. Wer welche Noten bekommt und sich qualifiziert oder letzten Endes den Titel einheimst, entscheidet eine am jeweiligen Abend willkürlich zusammengestellte Publikumsjury.

+ Featured in der Vorrunde im Kulturhaus: Die Slammerin Anke Fuchs. © Nazan Arslan Der Vorjahressieger Jean-Philippe Kindler trägt einen Text außerhalb der Wertung, vor als sogenannter „Featured Poet“ im Finale, die Moderation des Finales übernimmt Marian Heuser. Außerdem moderiert Kindler die Vorrunde 2 in der Phänomenta. „Featured Poet“ wird dort Ella Anschein sein, die sich noch im Mai die Goldenen Feder bei World of Wordcraft erkämpfte. Vorrunde 1 findet bei Dahlmann, statt. Moderieren werden hier der niedersächsische Meister 2014 Simeon Buß und Jens Kotalla aus Münster, „Featured Poet“ ist die Wahl-Kölnerin Zoé Hagen.

Die Vorrunden 3 und 4 werden parallel im Kulturhaus ausgetragen. Die Vorrunde 3 (Studiobühne) wird moderiert vom amtierenden Berlin-Brandenburg Meister Rainer Holl, das Feature kommt vom Bonner Slam-Urgestein Anke Fuchs. In Vorrunde 4 (Roter Saal) tritt die NRW-Meisterin 2016 Henrike Klehr außer Konkurrenz auf, die Moderation teilen sich die Szenelieblinge Johannes Floehr und Jan Schmidt. Die ersten 300 Eintrittskarten für die Vorrunden 3 und 4 gelten außerdem als Eintritt zur Live-Videoübertragung des ausverkauften Finales am Samstag im Roten Saal (Kulturhaus).

Vorrundentickets kosten zwischen 9,90 und 13,90 Euro und können in den entsprechenden Vorrunden-Locations erworben werden. Nach dem Finale beginnt die Aftershow Party im AJZ an der Altenaer Straße. Eingebettet in die Thekentour findet dort Lüdenscheids erste „Swingtastic“- Party statt, mit dem Electrowing DJ Roberto Champa sowie mit den Lüdenscheider Techno-Djs Outa Rim und Moertn (Schall & Rauch). Der Eintritt kostet fünf Euro, mit zehn Ketten der Thekentour ist der Eintritt frei.