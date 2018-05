Ella Anscheid furios zur Goldenen Feder im Kulturhaus

Lüdenscheid - Ein furioser Auftritt im Dreierfinale des 31. Poetry Slam im Kulturhaus hat der Bonner Autorin Ella Anschein den Sieg beschert. Theresa Sperling aus Nordhorn sicherte sich den zweiten und der Paderborner Jan Watjes landete auf dem dritten Platz.

Inhaltlich und stilistisch bot die jüngste Ausgabe des Poetry Slam im Bistro K des Kulturhauses reichlich Abwechslung. Vom skurril-fröhlichen gerappten Text, einer schräg an die Wirklichkeit gehaltenen Kunst der Übertreibung, Harry Potter als Aufhänger für eine Erhellung studentischer Existenz, Perspektivwechsel bei der Betrachtung des vergangenen Sommers, bis hin zu einem Appell wider die Beschneidung von Mädchen.

Dabei reagierte das vorwiegend jüngere Publikum im Bistro K erstaunlich: Theresa Sperling, Lehrerin aus Nordhorn, ging in ihrem Text offen um mit Beschneidung und Vernähen weiblicher Geschlechtsorgane, führt von einer Existenz in einem „Dorf am Rande der Wüste“ hin zu einer Auseinandersetzung mit einem vorbestimmtem Leben und führt hin zu Selbstbestimmung.

Der dichte Text klarer Sprache schlug ein. Sperling setzte sich mit der Höchstpunktzahl 50 an die Spitze in der Vorrunde. Ella Anschein (47 Punkte) und Jan Watjes folgten ihr ins Dreierfinale. Sascha Thamm, Florian Schreiber und Robert Targan wurden mit großem Applaus verabschiedet.

Jan Watjes eröffnete das Finale mit dem Postulat „Lügen ist salonfähig geworden.“ Da es ihn aufgrund der Ergebnisse der Bundesligaspiele ohnehin drückte, bekannte er, es zu lieben, nach seinem ersten Bundesligaabstieg aufzutreten. „Ich bin gerne HSV-Fan.“ Lügen, so Watjes, erfolge nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern sei kreativ. Ein humorvoller Text mit Biss.

Die spätere Siegerin Ella Anschein machte sich mit emanzipatorischem Drive daran zu verkünden „Ich bin kein Girl“. Erst wider „Girlie-Gehabe“ und konsumistische Dämpfung der Gehirnwindungen und dies zunächst in klarer bis derbe aufgerauter Sprache. Brüller: „Ich gehe lieber saufen als shoppen“. Auf in die Dax-Vorstände. Aufgeben ist etwas für Girls und nichts für Mädchen und Frauen, so der Tenor. Riesenstimmung im Saal nach ihrem engagierten Vortrag.

Theresa Sperling blieb auch im Finale ihrem Ansatz, das Publikum zu fordern, treu, servierte „im Bier und Jetzt“ eine üppige „Suchstabenpuppe“. Sie trug ihren Text vor mit Wortverdrehungen, die im Zusammenhang mehrdeutig sind und versprach, „das Gehirn schafft es, den Originaltext zu entschlüsseln.“

Ging auch, war aber anstrengend. Die Ruhe im Publikum war ein Indiz dafür, dass dies am Ende eines textlastigen Abends vielleicht nicht so zielführend sein mag. Ohne Schallpegelmessgerät wurde es der zweite Platz.