Pöppelsheimer Tradition: Frischer Wind beim Birkenfest

War sichtlich ein Spaß für die ganze Familie: das 49. Pöppelsheimer Birkenfest. Die Freiluft-Veranstaltung lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an.

Lüdenscheid - Mit dem schwül-warmen Wetter war es am Wochenende zunächst vorbei. Pünktlich sozusagen zum Pöppelsheimer Birkenfest.

Die Beobachtung dabei allerdings: Die zu dieser Jahreszeit für unsere Breiten etwas typischeren Temperaturen taten der Atmosphäre bei der 49. Ausgabe der Freiluft-Veranstaltung nicht unbedingt Abbruch. Zumal es auch trocken blieb.

Fazit: Das Birkenfest bereitete Organisatoren und Publikum auch bei frischerer Witterung sichtlich den gewohnten Spaß. Und starker Andrang herrschte auch. Die Feier in der Siedlung gehört zu den traditionsreichsten Bürgerfesten Lüdenscheids.

+ Das Team an der Kuchentheke präsentierte sich gut gelaunt. © Schmidt Die Besucher kommen dabei nicht nur aus dem eigenen Quartier, sondern auch aus anderen Stadtteilen, mitunter gar aus den Nachbarkommunen. Wieder ein Magnet bei der zweitägigen Veranstaltung: der Hähnchen-Grill. 220 Flügeltiere landeten dabei auf dem Rost. Macht 440 abverkaufte halbe Hähnchen, wie das Pöppelsheimer Grill-Team um Carsten Glänzel und Arnd Stahlschmidt vorhergesagt hatte.

Abseits von Feuer und Rauch präsentierte sich der Picknick-Betrieb vielseitig. Die jüngsten Besucher tummelten sich dabei vor allem auf der Hüpfburg, beim Kinderschminken oder bei den diversen Spielofferten. Die Erwachsenen drängten sich derweil an den Getränkeständen. Und am Samstagabend dominierten im Festzelt Musik und Tanz.

Die Live-Klänge steuerten Bodo. G. Schubert und Sängerin Meike bei. Der Frühschoppen am Sonntag bildete dann die Fortsetzung der Bürgerparty. Auch an diesem Tag plauderten und feierten die Gäste noch lange. Was am Ende blieb, war die Vorfreude auf das Jubiläumsfest im nächsten Jahr.