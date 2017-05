Podiumsdiskussion mit Dudas, Schwarzkopf und Freimuth

Lüdenscheid - Bildung, Inklusion, Infrastruktur, kommunale Finanzen, innere Sicherheit und das politische Engagement für Südwestfalen waren Themen, die am Donnerstag in den Museen der Stadt zur Sprache kamen. Die Wirtschaftsjunioren und der Wirtschaftskreis Lüdenscheid hatten mit Unterstützung der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) die Landtagskandidaten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Der Diskussion stellten sich Gordan Dudas (SPD), Ralf Schwarzkopf (CDU) und Angela Freimuth (FDP).

So kurz vor der Landtagswahl am 14. Mai hatten viele heimische Wähler ein Interesse daran, die Politiker im direkten Austausch miteinander zu erleben. Unter den mehr als 70 Zuhörern waren viele junge Leute und bei weitem nicht nur Mitglieder der Wirtschaftsjunioren. Als Moderator fungierte Matthias Bittern, der sich zu diesem Zweck in die Wahlprogramme vertieft hatte, um jedem Kandidaten individuelle Fragen zu stellen. Dabei kamen viele Themen zur Sprache und die unterschiedlichen Sichtweisen der Parteien traten mal mehr mal weniger deutlich zu Tage.

Gordan Dudas verwies als Mitglied der rot-grünen Koalition vor allem auf Punkte, die er als Erfolge der amtierenden Landesregierung wertete. Die beiden anderen Diskussionsteilnehmer traten aus der Sicht der Opposition in den Ring, wobei nur Angela Freimuth im Landtag sitzt. Unternehmer Ralf Schwarzkopf tritt bekanntlich erstmals bei der Landtagswahl an. Beide warfen die Punkte in die Diskussion, bei denen die Landesregierung ihrer Meinung nach die falsche Richtung eingeschlagen habe oder zu wenig tue.

Dabei ging es um grundsätzliche politische Sichtweisen, wie beim Thema Inklusion, oder auch nur um Details. Mehr Polizisten zur Stärkung der inneren Sicherheit forderten zum Beispiel alle drei Kandidaten. Bei der Einschätzung der Lage, gingen die Meinungen dann aber wieder auseinander. Während Dudas auf zurückgehende Zahlen in der Kriminalitätsstatistik des Landes verwies, sprachen Freimuth und Schwarzkopf vom Sicherheitsgefühl der Menschen, das zurückgehe. Der Forderung nach einer besseren Infrastruktur hielt Dudas wiederum Zahlen über Investionen in den Erhalt von Landesstraßen entgegen.