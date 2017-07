Podcast "Die Rückspultaste": Altes City Center Thema

Lüdenscheid - Vom Konsumenten zum Macher – so fasst Sebastian Göttling die Entstehung seines Podcasts „Die Rückspultaste“ zusammen.

Aus Interesse hat er im Januar 2016 das Projekt ins Leben gerufen und bringt seitdem gemeinsam mit Jan Trimpop, einem der zentralen Ideengeber, etwa einmal im Monat eine Art mehrstündige Radio-Sendung heraus.

Im Fokus der nächsten Sendung steht ein lokales Thema: das ehemalige City Center in Lüdenscheid. „Wir dachten, angesichts des 750-jährigen Stadtjubiläums ist es Zeit für etwas regionales“, sagt Göttling.

"Ungezwungene Sofa-Atmosphäre"

Der 39-Jährige sitzt im Wohnzimmer auf seiner roten Couch. Dem Ort, an dem er fast alle Interviews führt und die Aufnahmen für die Sendung bearbeitet: „In ungezwungener Sofa-Atmosphäre“, erklärt er lächelnd.

Der Podcast ist ein reines Hobby, an dem die Macher nichts verdienen. „Es refinanziert sich nicht, wir stecken eher noch was rein“, sagt Göttling. „Unser Lohn sind die Hörer.“

"Mit uns ging dort die Fantasie durch"

Göttling kennt das City Center, das Anfang der 90er Jahre zum heutigen Stern Center umgebaut wurde, noch aus Kindheitstagen. Und immer wieder habe er in seinem Umfeld festgestellt: „Für viele ist das City Center fast schon zu einem Symbol geworden – wie das untergegangene Atlantis. Dabei war es im Prinzip eine komische, dunkle Bude, die aber vor allem auf unsere Generation irgendwie geheimnisvoll wirkte.“ Vermutlich gerade wegen der unklaren Erinnerungen, erklärt er.

„Ich glaube, das City Center beeindruckte vor allem uns Kinder. Die Erwachsenen gar nicht mal so sehr, aber mit uns ging dort die Fantasie durch“, erinnert sich der 39-Jährige. „Einige meiner Freunde sagten: ,Boah, das City Center, da noch mal reingehen. Das wär‘s.‘“

+ Fantasieträchtig: „Jäger des verlorenen Centers“ ist der Titel der nächsten Folge von Göttlings Podcast. © Göttling Daraufhin startete für Göttling und Trimpop eine Art Detektivgeschichte: „Wir haben so viel recherchiert, im Stadtarchiv gesucht, haben auf Facebook rumgefragt und mit allen Leuten, die immer mal wieder bei unserem Podcast mitmachen, eine ,Redaktionskonferenz‘ geführt“, erklärt Göttling.

Ab da nahm alles seinen Lauf: „Wir erhielten immer mehr Infos, Leute kannten wieder Leute, die etwas wussten oder jemanden kannten.“ Mittlerweile sei klar: „Das wird eine unserer umfangreichsten Sendungen.“ Etwa vier Stunden lang werde das Stück, denn „die Interviews waren einfach zu gut“, sagt er zufrieden.

"Ein echter City-Center-Freak"

Gesprochen hat der 39-Jährige mit Einzelhändlern, die damals ihr Geschäft im City Center hatten, ebenso wie mit einigen Verkäufern. „Außerdem gibt es ein Interview mit dem damaligen Hausmeister und einem echten City-Center-Freak – aber im positiven Sinne“, sagt Göttling.

Sogar bis nach London ist er vorgedrungen: „Wir haben mit Wolfgang Büld gesprochen. Der Spielfilm Brennende Langeweile wurde teilweise in den Räumen des City Centers gedreht.“ Der Regisseur stammt gebürtig aus Lüdenscheid und führt mittlerweile eine eigene Filmproduktionsfirma in London.

Die Zeit vor dem Bau des Centers spielt ebenfalls eine Rolle im Podcast. „Damals musste ein ganzes Wohnviertel weichen, damit es gebaut werden konnte“, weiß Göttling. „Meine Mutter war eine derjenigen, deren Haus abgerissen wurde.“

Dass all diese Geschichten im Podcast erzählt werden können, ist in Göttlings Augen der größte Vorteil im Vergleich zu einer normalen Radiosendung. „Es gibt keine Sendezeit, wir machen die Longform und erzählen eine Geschichte auch wirklich bis zum Ende.“

"Suchte Abwechslung beim Hausputz"

Zugegeben, eine komplette Sendung am Stück hörten die wenigsten. Vielmehr sei es „Stoff für zwischendurch“. Auch der heutige Podcast-Produzent suchte ursprünglich nach einer gedanklichen Nebenbeschäftigung: „Ich habe damals Podcasts gehört, weil ich Abwechslung beim Hausputz suchte“, sagt er und schmunzelt. „Sie standen für mich etwas über dem typischen Youtube-Schmink-Tutorial.“

Andere hörten die Sendungen gerne zum Einschlafen: „So, wie früher Die Drei Fragezeichen. Obwohl, eigentlich ist es ja eher schade, wenn die Sendung einen zum Einschlafen bringt“, scherzt Göttling.

"Wollen Kindheitserinnerungen konservieren"

Letztlich sei der Podcast eine Art „Erinnerungsarchäologie“. „Für uns ist er wie eine Zeitkapsel“, erklärt der 39-Jährige. „Wir wollen Kindheitserinnerungen an ein Thema konservieren.“ Auf der Liste der Macher stünden noch locker 80 bis 90 Themen, ein Ende des Projekts sei also nicht in Sicht.

Die Sendung zum City Center soll zum Monatsende erscheinen. Zu finden ist sie dann im Internet unter www.rueckspultaste.de.