Großer Andrang bei Poco: Möbeldiscounter im MK ist eröffnet

Keine Hektik

Das Poco-Team in Lüdenscheid hatte sich bereits an den Tagen zuvor warmgelaufen, so dass es am Samstag, als die offizielle Eröffnung der neuen Filiale anstand, für den großen Andrang bestens gerüstet war.

Lüdenscheid – Dieser fiel noch stärker als erwartet aus, freute sich Marktleiter Michael Korsch bereits am Nachmittag. Das bestätigte seine Einschätzung, dass mit dieser Filiale der Poco-Einrichtungsmärkte eine Marktlücke geschlossen worden sei.

Stadt Lüdenscheid Landkreis Märkischer Kreis Einwohnerzahl 72.313 (Stand: 31.12.2019)

Während die ersten Kunden die zusätzlichen frühen Öffnungszeiten ab 8 Uhr nutzten, die auch am Montag noch angeboten werden, ging der Betrieb ab etwa 10 Uhr richtig los und riss dann in der Folge auch nicht mehr ab.



Möbeldiscounter im MK ist eröffnet: Gutscheine in Höhe von 500 Euro

Trotz des großes Andrangs blieb eine große Hektik oder ein Verkehrschaos rund um den Komplex an der Kalver Straße aus. Ordner sorgten für einen geregelten Ablauf auf dem Parkplatz und das Schlangestehen am Eingang war in Corona-Zeiten ja schon nichts Neues mehr, so dass sich alle Kunden geduldig einreihten. Die aus Infektionsschutzgründen begrenzten Besucherzahlen sorgten dafür, dass im Geschäft selbst kein großes Gedränge entstand. Gezählt wurde mittels Zugangskarten, die die Kunden beim Verlassen des Möbel-Discounters wieder abgegeben mussten.



Die Wartenden konnten sich die Zeit mit Getränken, einem Imbiss oder der Teilnahme am Gewinnspiel verkürzen. Die Lüdenscheider Rolf Kurzbach und Stephanie Dersch gehörten dabei zu den Gewinnern und freuten sich über einen Gutschein in Höhe von 500 Euro. Sie ließen sich wie viele andere Besucher später noch auf dem roten Teppich fotografieren – eine besondere Aktion zur Neueröffnung der Poco-Filiale.