Plötzlicher Abschied von Ingrid Weiland

Von: Susanne Kornau

Lieber hinter der Kamera als im Mittelpunkt: Ingrid Weiland ist verstorben. © privat

„Hallo Frau Weiland“ – diese telefonische Begrüßung gehörte zum Redaktionsalltag, so lange wir bei den Lüdenscheider Nachrichten denken können. Damit war klar: Hier kommt wieder eine Geschichte über Menschen und das, was sie an- und umtreibt. Am Montag wird die langjährige freie Mitarbeiterin der LN beigesetzt.

Lüdenscheid - Neues aus den Gemeinden war ihr Schwerpunkt, immer getragen von einem tiefen Interesse am Gegenüber, an der Sache, an dem, was es weiterzugeben gilt. Das machte sie so akribisch wie unermüdlich. Diese Leidenschaft hört nicht auf, nur weil man längst die Altersgrenze überschritten hat. Ihr machte es Freude, Kontakt zu halten. Dank ihres weit gespannten Netzwerkes funktionierte es über Zeit und Raum, einen Namen, ein Verdienst, ein Engagement im passenden Moment wieder in Erinnerung zu rufen. Weil sie sich erinnerte. Unverzichtbar für eine Zeitung.

Jetzt können wir uns selbst nur noch an Ingrid Weiland erinnern: Sie ist am 8. August im Alter von 83 Jahren friedlich eingeschlafen, wie ihre Familie mitteilte. Drei Kinder, drei Enkelkinder, Angehörige – sie waren ebenso überrascht von dem plötzlichen Abschied wie der weit gestreute Freundeskreis. In die Trauer mischt sich eine große Dankbarkeit für das, was sie lebte und liebte.

Enge Verbindung zum CVJM

Geboren als Ingrid Herziger – daher das Zeitungskürzel ih –, war sie die ältere von zwei Schwestern. Die Eltern hatten ein Möbelgeschäft mit Schreinerei an der Werdohler Straße. Sie besuchte das Geschwister-Scholl-Gymnasium, ging zum Studium nach Marburg. Ihre so verfeinerten Englisch- und Französischkenntnisse kamen ihr bei den Reisen zugute, die sie bis zuletzt gerne unternommen hat. Die Heimat war ihr dabei so lieb wie die Ferne: Neuseeland, Äthiopien oder Sierra Leone. Dorthin war die Verbundenheit durch den CVJM – Ingrid Weiland gehörte zu den ersten Frauen, die aufgenommen wurden – so eng, dass dort zeitgleich eine Trauerfeier stattfinden wird.

Sie heiratete Karl-Friedrich Weiland, Studiendirektor am Zepp, wurde Hausfrau, Mutter – und begeisterte Schreiberin nicht nur für die heimischen Zeitungen. Alle Anforderungen brachte sie unter einen Hut, wuchs ab Mitte der 60er-Jahre mit ihren Kindern erst ins Kindertheater, dann in Musikschulthemen, schließlich in die CVJM-Aktivitäten hinein. Kunst- und kulturinteressiert wie sie war, fand sie überall etwas Berichtenswertes. Geprägt von Paul Deitenbeck, richtete sich nach dem frühen Tod ihres Mannes 1984 ihr Fokus zunehmend auf kirchliche Themen, den karitativen Bereich. Am liebsten sprach sie dabei mit den Menschen, spürte ihren Geschichten nach, gab dem Ehrenamt die Aufmerksamkeit, die es verdient. Bis zum Schluss.

Die Trauerfeier in der Kapelle des Evangelischen Friedhofs (Dammstraße) beginnt am Montag, 21. August, um 10.30 Uhr.