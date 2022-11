„Plötzlich stand er vor der Tür“: Vater überrascht Frau und Baby in Lüdenscheid

Von: Thilo Kortmann

Vater Anton durfte nach der Geburt von Sebastian die Ukraine endlich verlassen. Seine schwangere Frau Olha musste damals mit ihren Kindern alleine flüchten. © Thilo Kortmann

Er hat alle überrascht, seine Familie, die Sauerländer Jungs. Plötzlich stand Anton Yarova vor der Haustür. Drei Tage hat der 36-Jährige für seine Ausreise aus der Ukraine benötigt. Der Wunsch, sein neugeborenes Baby Sebastian in den Arm zu nehmen, war einfach riesig. Bislang kannte er seinen Sohn, der am 26. September in der Berglandklinik geboren wurde, nur vom Display seines Smartphones.

Anton musste zurückbleiben und seine damals schwangere Frau Olha mit seinen beiden anderen Kindern ohne ihn flüchten lassen (wir berichteten). Denn in der Ukraine ist jungen Familienvätern nur ab drei Kindern die Ausreise erlaubt.



Mir sind die Tränen gekommen, als Anton plötzlich aus den Badezimmer kam.

Die Sauerländer Jungs hatten seitdem alles versucht, um Anton so schnell wie möglich nach Deutschland zu holen. Als es grünes Licht für Antons Ausreise gab, sagte der Ukrainer niemandem Bescheid. „Er stand am Donnerstag plötzlich vor der Tür, ich bin fast ohnmächtig geworden“, erzählt Olha Yarova über den Glücksmoment.

Auch Sauerländer Jungs überrascht

Dann überraschten die Yarovas wiederum die Sauerländer Jungs. „Mir sind die Tränen gekommen, als Anton plötzlich aus den Badezimmer kam“, sagt Volker Wagemeyer. Dass Anton sich alleine auf den Weg mache, damit habe niemand gerechnet, fügt er hinzu. Und bei der kleinen, spontanen Wiedersehensfeier, sei er dann auch noch gefragt worden, ob er Sebastians Patenonkel werden möchte, erzählt der Sauerländer Junge ganz bewegt.



Spendenaktionen

Am Freitag ging es mit Anton in die Lüdenscheider Innenstadt, um Kleidung für den Ukrainer zu kaufen. Zudem kamen aufgrund des ersten Artikels über die Familie Spendenaktionen zusammen. Darunter 333 Euro, die Jutta Beißner in ihrem „Klönart" für die Familie gesammelt hat.

Jutta Beißner sammelte für die Familie Yarova Geld. Die Sauerländer Jungs nahmen die Spende entgegen. © Thilo Kortmann