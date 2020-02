Pleite nicht abzuwenden: Insolvenz bei Spedition im MK 

Lüdenscheid - Die Schieflage der Net Cargo GmbH hatte sich bereits angekündigt, nun wurde vom Amtsgericht Hagen offiziell das Insolvenzverfahren eröffnet.

Bereits Ende vergangenen Jahres wurde vom Amtsgericht Hagen ein vorläufiges Insolvenzverfahren über das Vermögen der Net Cargo GmbH an der Wefelshohler Straße eröffnet – nun folgte aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Als Gesellschafterin der Spedition ist eine Unternehmerin aus Plettenberg aufgeführt, zum Insolvenzverwalter wurde der Dortmunder Rechtsanwalt Markus Wüste ernannt. Als Berichts- und Prüfungstermin, der auch Stichtag für Stellungnahmen durch Gläubiger ist, wurde der 3. April festgesetzt.

Wie der Insolvenzverwaltung bereits im Dezember auf Anfrage erklärt hatte, hatte sich die Net Cargo GmbH schon seit längerer Zeit in wirtschaftlicher Schieflage befunden, die Beschäftigten seien zum Großteil nicht mehr im Unternehmen. Betroffen sei neben den Inhabern noch ein Mitgesellschafter.

Der runinöse Wettbewerb bringt immer wieder Speditionen im Märkischen Kreis in die Breduoille. Ein Investor verhinderte in dieser Spedition in Herscheid die Pleite. Keine Hoffnung gab es am Ende mehr für eine Lüdenscheider Spedition. Alle Mitarbeiter verloren ihren Job.