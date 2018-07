Das Stern-Center wird zur „Spielkonsole“

Lüdenscheid - Von Donnerstag, 19. Juli, bis zum 4. August bietet das Stern-Center Lüdenscheid „Play it! – die interaktive Game-Show“. Besucher können an fünf unterschiedlichen Stationen Spiele ausprobieren.

Besucher können im Stern-Center in eine multimediale Erlebniswelt mit Interaktionen abtauchen, heißt es in einer Pressemitteilung. Begleitet werden sie dabei von dem virtuellen Moderator und Game-Master Felix.

„Unser Center wird für 15 Tage ein Spielemekka, bei dem jeder aktiv oder passiv teilnehmen kann. Spielespaß ist also für jeden garantiert“, verspricht Center-Manager Daniel Dalsasso.

An den fünf Spiele-Modulen können die Besucher ihre Geschicklichkeit, Konzentration, Kraft, ihr Erinnerungsvermögen und Wissen unter Beweis stellen. In der „Quiz-Show“ wird der Spieler in ein Studio projiziert. Das Spiel „Richtiger Weg“ beeindrucke mit einer riesigen interaktiven Bodenprojektion. Die „Paar-Suche“ überrasche mit einer neuartigen Bedienung per Gestenerkennung. Die Spiele „Geo-Quiz“ und „Einkaufzettel“ unterhalten mit Interaktion und erfordern Konzentration.

Jeder Besucher kann mitmachen – egal ob Jung oder Alt, mit oder ohne Anmeldung. Wer allerdings am „Play it!“-Wettbewerb teilnehmen möchte, muss sich anmelden. Die Anmeldung erfolgt entweder im Internet über die Homepage www.playit-game.com oder im Stern-Center an den Registrierungsstationen. Jeder Teilnehmer erhält anschließend einen Spieleausweis. Damit können sich die Teilnehmer an jedem Spiele-Modul einchecken.

Ziel ist es, bei jedem Spiel die bestmögliche Punktzahl zu erspielen. Der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl aller Spieler während der 15-tägigen Laufzeit im Stern-Center Lüdenscheid gewinnt. Dabei kann jeder Teilnehmer maximal dreimal pro Tag und Spiel versuchen, eine neue Bestmarke zu erzielen.

Preise werden in zwei Alters-Kategorien ausgeschüttet. So können die Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren Center-Gutscheine im Wert von 20 bis 60 Euro für die drei Erstplatzierten gewinnen. In der Erwachsenenkategorie winkt dem Sieger ein Gutschein über 300 Euro. Der Zweitplatzierte erhält einen Gutschein in Höhe von 200 Euro und Platz drei wird mit einem Gutschein in Höhe von 100 Euro prämiert.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.playit-game.com