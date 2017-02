Platz für die Feuerwehr: Mehr Kontrollen und Knollen

Lüdenscheid - Eine abendliche „Stadtrundfahrt“ der Feuerwehr offenbart, auf welchen Straßen abgestellte Autos den Einsatzwagen der Feuerwehr den Weg versperren. Die neuralgischen Stellen will die Stadtverwaltung künftig intensiver unter die Lupe nehmen. Kontrollen und notfalls Sanktionen sollen verstärkt werden. Das teilt Martina von Schaewen, Chefin im Rechts- und Ordnungsamt, im LN-Gespräch mit.

Wie viel Platz für die Durchfahrt zum Einsatzort – etwa ein brennendes Wohnhaus – bleiben muss, ist schon durch die Straßenverkehrsordnung (StVo) genau geregelt. Demnach muss die so genannte Restfahrbahnbreite 3,05 Meter betragen.

Sollten Pkw am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt sein und die vorgeschriebene Restbreite trotzdem nicht ausreichen, kündigt Martina von Schaewen „pragmatische Entscheidungen“ an – zum Beispiel das Befahren des Gehweges. Nur ausnahmsweise und im Einsatz.

Feuerwehr-Sprecher Jörg Weber schildert die Lage seiner Einsatzkräfte. „Der Adrenalinspiegel ist sowieso schon hoch, wenn wir nach einem Alarm unterwegs sind.“ Wenn es dann Verzögerungen gebe, weil jemand rücksichtslos geparkt hat, müsse schon mal ein Wagenheber ausgepackt werden. „Im Notfall: Augen zu und durch! Dann fliegen auch schon mal ein paar Außenspiegel durch die Gegend.“

+ Kaum ein Durchkommen: Wie hier am Gartenhang hatten die Feuerwehrleute bei ihrer „Stadtrundfahrt“ Probleme, den potenziellen Einsatzort zu erreichen. © Moos

So krass war es bei der „Stadtrundfahrt“ nicht. Doch die Hasleystraße hinunter, links hinein in den Gartenhang, am Ende auf dem Wendehammer gedreht, weiter den Hasley hinab und in den Busch-Jaeger-Weg eingebogen – da zeigten sich die Grenzen. Die Männer der Wehr klingelten drei Anwohner des Busch-Jaeger-Weges raus, die ihre Autos umsetzen mussten. Am Bierbaum, auf der Kirchstraße, gab es ebenfalls massive Probleme. Die „mitgereisten“ Politessen schrieben vier Knöllchen à 25 Euro Verwarnungsgeld. Am Ziegenkopf in Brügge, nächster Kontrollpunkt, war das Durchkommen laut von Schaewen „kein Problem“.